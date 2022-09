Kulmbacher Campus der Uni Bayreuth wächst weiter

Seit über drei Jahren existiert die siebte Fakultät der Uni Bayreuth für Lebenswissenschaften in Kulmbach. Seit eineinhalb Jahren läuft der Studienbetrieb, fasst der Gründungsdekan Stephan Clemens im Gespräch mit inFranken.de zusammen. Die Räume wurden bisher an verschiedenen Orten angemietet. In der alten Spinnerei sollen jedoch bald eine Bibliothek und weitere wichtige Räumlichkeiten entstehen. Auch personell stellt sich die Fakultät gerade auf eigene Beine.

Mensa, Bibliothek, Seminare: Campus Kulmbach baut weitere Räume für Uni-Betrieb

Sowohl für Lehrveranstaltungen als auch für die Unterbringung aller Mitarbeiter*innen seien bis jetzt im Wesentlichen Räumlichkeiten angemietet worden. "Wir sind in der Tanzschule Barbic, der Stadthalle oder der VHS", so Clemens. Praktikumslabore seien auch in Betrieb. "Was jetzt ansteht ist, dass wir hoffentlich bis zum Beginn des Wintersemesters im zweiten Obergeschoss der alten Spinnerei Räumlichkeiten in Betrieb nehmen können."

Dabei gehe es um eine Bibliothek, Seminarräume, einen PC-Pool, Büros und eine Essensausgabe. Bei einem Campus-Tag im Juli konnte sich die Öffentlichkeit ein Bild vom aktuellen Stand des Kulmbacher Campus machen. Neue Bewerbungen für das Wintersemester sind eingegangen. So werde mit 80 bis 100 neuen Studierenden gerechnet, erklärt Clemens.

Der Außenstandort Kulmbach bietet seit dem Wintersemester 2021/22 den Bachelorstudiengang "Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften" an. Daneben existieren die Masterstudiengänge "Food Quality and Safety" und "Global Food, Nutrition and Health".

Meilenstein: Fakultät in Kulmbach hat Größe für eigenständigen Betrieb erreicht

Clemens ist Chair of Plant Physiology am Standort Bayreuth. Aus seiner Funktion als Gründungsdekan könne er sich jetzt zurückziehen: "Das bayerische Hochschulgesetz sieht vor, dass eine Hochschulfakultät eine bestimmte Größe bei der Zahl der Professuren erreichen muss, bevor sie ihren eigenen Betrieb aufnehmen kann", erklärt er.

Diese Größe sei jetzt mit zehn Professorinnen und Professoren erreicht. Für das kommende Semester könnten daher ein regulärer Fakultätsrat und die Dekan-Ämter aus der Kulmbacher Belegschaft eingerichtet werden.

Langfristig soll die Fakultät in Kulmbach in einen Neubau am Güterbahnhofsgelände einziehen. Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hatte seine Zustimmung für den Kauf des Grundstücks durch den Freistaat Bayern im Dezember 2021 gegeben.