Die bevorstehenden Feiertage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel geben Anlass für mehrere Meldungen, mit denen sich die Stadt Kulmbach an die Medien wendet.

Wochenmarkt

Der Wochenmarkt findet am 24.12.2022, am 28.12.2022, am 31.12.2022, am 04.01.2023 und am 07.01.2023 nur in eingeschränkter Form von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Marktplatz statt. Ab dem 11.01.2023 werden wieder mehr Händler mit dem gewohnt vielfältigen Sortiment mittwochs und samstags am Marktplatz zu finden sein.

Öffnungszeiten der Stadt Kulmbach & Eigenbetriebe

Die Stadtverwaltung, die Städtebau Kulmbach GmbH sowie die Stadtwerke Kulmbach und der Tourismus und Veranstaltungsservice der Stadt haben am 26.12.2022 sowie am 06.01.2023 geschlossen.

Die Servicestellen Information, Bürgerbüro, Standesamt, OB-Büro und Baugenehmigung sind bis 23. Dezember sowie am 27., 28., 29. und 30. Dezember 2022 zu den normalen Öffnungszeiten besetzt.

Die Stadtwerke Kulmbach sind selbstverständlich auch während der Feiertage über die bekannte Störungsnummer für Notfälle immer erreichbar. Sie lautet: 09221/90410.

Tourist-Information

Am Donnerstag, 29.12.2022, und Freitag, 30.12.2022, ist die städtische Tourist-Information in der Buchbindergasse 5 wegen Inventurarbeiten für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Dennoch ist die Tourist-Information telefonisch am Donnerstag, den 29.12.2022, von 10:00 bis 15:00 Uhr und am Freitag, 30.12.2022, von 10:00 bis 13:00 Uhr erreichbar.

Am 24., 26. und 31.12.2022 sowie am 06.01.2023 hat die Tourist-Information ebenfalls geschlossen.

Städtische Museen auf der Plassenburg

Das Deutsche Zinnfigurenmuseum und das Landschaftsmuseum Obermain sind am 24., 25. und 31. Dezember 2021 sowie am 01. Januar 2022 geschlossen.

Städtische Musikschule

Die Städtische Musikschule ist während der Bayerischen Weihnachtsferien vom 24.12.2022 bis 06.01.2023 geschlossen.

Hallenbad

Das Hallenbad hat am 24. und 25.12.2022 geschlossen, am 26.12.2022 hat es von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. An Silvester öffnet das Hallenbad von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, an Neujahr hat es geschlossen.

Eiskunstbahn

Die Eiskunstbahn hat am 24.12.2022 sowie am 31.12.2022 geschlossen.

Verkehrsregelung zum Frühschoppen an Heilig Abend

In diesem Jahr wird der beliebte Frühschoppen an Heilig Abend in der Oberen Stadt wieder stattfinden. Die Obere Stadt wird am 24.12.2022 daher ab dem Kreuzungsbereich Marktplatz/Obere Stadt bis zur Einmündung in das Obere Stadtgässchen in der Zeit von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Schießgraben. Dort ist im genannten Zeitraum beidseitiges Halteverbot angeordnet. Die Zufahrt zum Rentamtsgässchen ist nur für Rettungsfahrzeuge möglich.

Nach den Bestimmungen des Feiertagsgesetzes sind öffentliche Veranstaltungen bis 14.00 Uhr zu beenden, der Außenausschank der Gaststätten muss um 13.00 Uhr eingestellt werden. Ab diesem Zeitpunkt beginnen die Kehr- und Aufräumarbeiten, die bis 14.00 Uhr abgeschlossen sein müssen.

Sperrung des Festungsberges an Silvester

Am 31.12.2022 ist die Zufahrt zur Plassenburg ab 21:00 Uhr bis 01.01.2023 um 2:00 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Diese seit Jahren durchgeführte Sperrung hat sich im Interesse der Besucher der Plassenburg bewährt und wird auch in diesem Jahr durchgeführt.

Die Bevölkerung wird mit Blick auf genannte Veränderungen und Einschränkungen um Verständnis gebeten.

