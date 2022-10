Kaffee begleitet uns durch den Tag – frisch gebrühter Filterkaffee am Morgen, ein schneller Espresso nach dem Mittagessen, ein cremiger Latte Macchiato am Nachmittag. Wie der Museen im Kulmbacher Mönchshof e.V. erklärt, sei Kaffee einfach Kult. Der Grund? Beim Kaffee können wir eine Pause vom Alltag nehmen – und wenn sie noch so kurz ist. Doppelt so schön wird diese Kaffeepause, wenn wir dem Kaffee einen Gewürz-Kick geben. Wie das geht, erklärt Gewürzexpertin Natalia Schöttner am Sonntag, 6. November 2022, um 14 Uhr im Rahmen des Workshops „Spice up your coffee – Kaffee einmal ganz anders“ im Café der Museen im Kulmbacher Mönchshof.

So unterschiedlich wie die Geschmäcker - von schwarz wie die Nacht bis hin zu gezuckerter Milch mit einem Hauch von Kaffee, so unterschiedlich sind auch die Zubereitungsarten von Kaffee. Im Workshop „Spice up your coffee – Kaffee einmal ganz anders“ gilt die Aufmerksamkeit allerdings weder dem Mahlgrad noch dem Röstgrad des Kaffees, sondern einem besonderen Extra-Kick: Der alltägliche Kaffee wird mit erlesenen Gewürzen auf eine neue Ebene gehoben. „Den Kaffee zu würzen, mag vielleicht etwas abwegig klingen“, sagt Natalia Schöttner. „Doch schon ein Hauch des passenden Gewürzes kann Kaffee zu einem besonderen Geschmackserlebnis machen.“

Dabei ist der gewürzte Kaffee keine Erfindung der Neuzeit, sondern das Resultat einer langen kulturellen Tradition. So nimmt Natalia Schöttner die Teilnehmer des Workshops auf eine genussvolle Entdeckungsreise rund um das Thema des gewürzten Kaffees. Die Reise beginnt bei den Ursprüngen des Kaffeegenusses und führt in die Gegenwart zu seinem Anbau.

Gleichwohl werden die Teilnehmer des Workshops auch mit ausgewählten Gewürzen vertraut gemacht. „Neben der Herkunft und Nutzung der einzelnen Gewürzpflanzen, spielen hier auch die Geschmacksnoten und Aromen eine wichtige Rolle“, verrät Schöttner. „Denn im Workshop geht es darum, verschiedene Möglichkeiten der Zubereitung kennenzulernen, die Kaffee-LiebhaberInnen zu Hause ganz einfach und ohne viel Aufwand umsetzen können.“

Ob einzelne Gewürze, erlesene Gewürzmischungen oder Gewürzsirups zum Selbstmachen, die sich auch wunderbar verschenken lassen – die Teilnehmer erwartet ein genüssliches Potpourri an Kaffee und Gewürzen.

Datum: Sonntag, 6. November 2022

Beginn: um 14 Uhr

Dauer: ca. zwei Stunden

Kosten pro Teilnehmer: 29 Euro

Eine Anmeldung unter 09221 805 14 oder info@kulmbacher-moenchshof.de ist erforderlich.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.