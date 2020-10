Die Planung lag fix und fertig in der Schublade. Das Groprojekt sollte eine Megafrderung bekommen: 85 Prozent der geschtzten Baukosten von 12 bis 13 Millionen Mark. Auch das Ergebnis der Erkundungsbohrungen war vielversprechend. "Gute Voraussetzungen" fr den Tunnelbau zur Plassenburg stellte Klaus-Hermann Hofmann fest. "Ich denke, dass der Hang stabil ist", sagte der Geologe und WGK-Stadtrat im August 1993 ber die Bodenverhltnisse am Festungsberg. Alles klar also? Nein, denn zwei Jahre spter kam das Aus. Die unterirdische Standseilbahn wurde nie auf die Schiene gestellt.