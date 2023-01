Dass Menschen in Not geraten, geschieht immer wieder neu. Dass die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit (KASA) der Diakonie Kulmbach sie begleitet und nun schon zum 12. Mal vom Lions Hilfswerk Kulmbach-Plassenburg mit Gutscheinen im Wert von 1250 € unterstützt wird, ist schon Tradition, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie Kulmbach.

„Eine wichtige, denn viele Menschen trifft die Pandemie in ihren derzeitigen Lebensumständen besonders hart. Auch die Aussicht auf das Weihnachtsfest bereitet vielen Sorgen,“ weiß die Leiterin der KASA Pia Schmidt. In Kooperation mit anderen Einrichtungen, Institutionen, Ämtern spendet das Lions Hilfswerk Kulmbach-Plassenburg in diesem Jahr 50 Geschenkkarten im Wert von jeweils 25 Euro an bedürftige Menschen und Familien.

„Uns ist es besonders wichtig, dass Hilfe genau dort ankommt, wo sie am meisten benötigt wird – und zwar unbürokratisch und einfach. Die KASA-Mitarbeiter wissen genau, wo finanzieller Beistand am Dringlichsten ist. Deshalb verlassen wir uns gerne auf die Kompetenz von Pia Schmidt und ihrem Team.“ so Gerhard Müller vom Lions-Hilfswerk Kulmbach-Plassenburg. Das Einsatzfeld der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit ist breit, dementsprechend vielfältig sind auch die Kontakte zu benachteiligten und bedürftigen Menschen in Kulmbach. Neben der allgemeinen sozialen Beratung, unterstützt das Team Angehörige und Selbsthilfegruppen, organisiert den ehrenamtlichen Besuchsdienst „Zeit haben“, vermittelt Mutter-Kind-Kuren und Erholungshilfen, betreibt den Landetreff Goethestraße, ist Ansprechpartner für Ehrenamtliche und macht sich für Bedürftige stark.