Kulmbach: Lichterzug feiert in der Innenstadt Premiere - besonderes Event für Familien

Kulmbach: Lichterzug feiert am Sonntag (18. Dezember 2022) Premiere

Christkind, Punsch und Laternen sorgen für besinnliches Ambiente

Bald ist es so weit: Heiligabend steht vor der Tür und es warten die besinnlichen Feiertage mit den Liebsten. Am 4. Advent veranstaltet die "Kulma-Alm" ein besonderes Event, das sich an Familien richtet, wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde. Zum ersten Mal findet an diesem Tag in der Kulmbacher Innenstadt ein "Lichterzug" statt.

"Lichterzug" in Kulmbach am 4. Advent - zuvor besucht das Christkind die "Kulma Alm"

Die Almhütte auf dem Kulmbacher Marktplatz, welche dieses Jahr ebenfalls Premiere feiert und bis zum 8. Januar 2023 stehen bleibt, lädt dazu "alle Kinder zwischen zwei und sechs Jahren" herzlich ein. Nach einer Aufstellung um 16.50 Uhr beginnt um 17 Uhr der Umzug vom Marktplatz aus durch Kulmbachs Innenstadt.

Hierbei sollen nicht nur die selber mitzubringenden Laternen, sondern auch die Gesichter der kleinen Besucher und ihrer Eltern erhellt werden, heißt es. Davor, um 15 Uhr, besucht das Christkind mit seinen Engelchen die Almhütte am Marktplatz.

Neben allerletzten Weihnachtswünschen, welche hier an den besonderen Gast überliefert werden könnten, stehe das Christkind auch für Fotos bereit. Nach dem Umzug sorge die Kulma-Alm bis 21 Uhr für gemütliches Ambiente bei Kinderpunsch, Glühwein und Käsespätzle.