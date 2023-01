Kulmbach : "Kulma-Alm" hatte am 8. Januar 2023 letzten Tag

: "Bereicherung in der Weihnachtszeit" : Festwirt mit positivem Resümee

Die "Kulma-Alm" feierte am 23. November 2022 Premiere auf dem Kulmbacher Marktplatz. Bis zum 8. Januar 2023 war es möglich, die Weihnachtshütte zu besuchen und neben Speisen und Getränken wie Glühwein, Bier oder Currywurst auch die angrenzende Eisstockbahn auszutesten. Festwirt Bastian Schuhmann erklärt im Gespräch mit inFranken.de, ob die Neueröffnung wie erhofft vonstattengegangen ist und, ob die Weihnachtsalm im November 2023 zurückkehren wird.

Update vom 17.01.2023: "Bereicherung in der Weihnachtszeit" - Betreiber der Kulmbacher "Kulma-Alm" äußert sich

"Wir sind mit offenen Armen in Kulmbach empfangen worden", freut sich der Chef der B. Schuhmann Festzeltbetriebe GmbH. Im Allgemeinen seien die Wochen, in denen die "Kulma-Alm" ihre Türen öffnete "gut" verlaufen: "Es war eine Bereicherung in der Weihnachtszeit", so Schuhmann. Einen großen Dank richtet der Veranstalter auch an seine Gäste: "Wir hatten 47 unglaubliche Tage mit euch. Wir haben zusammen gelacht, getanzt und angestoßen." Ein Problem habe sich jedoch trotz allem herauskristallisiert.

"Wir hatten ein paar Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigung", erklärt der Festwirt. Es werde derzeit nach einer Lösung gesucht, voraussichtlich solle das Dach der "Kulma-Alm" isoliert werden. Ob die Weihnachtshütte auch im November 2023 wieder auf dem Kulmbacher Marktplatz stehen wird, sei derzeit noch nicht abschließend geklärt.

"Wir stehen in Verhandlungen mit der Stadt, es ist aber noch nichts vertraglich unterschrieben", berichtet Schuhmann. Zudem betont er, dass sich die Vorbereitungen im Jahr 2022 aufgrund der kurzfristigen Entscheidung für die "Kulma-Alm" nur auf acht Wochen beschränkt hätten: "In diesem Jahr wollen wir umfangreicher planen." Dies schließe auch die Überlegungen ein, wie viele Tage die Hütte geöffnet haben wird, und, ob zusätzliche "Aktionen" (Eisstockschießen) stattfinden sollen.

Erstmeldung vom 23.11.2022: "Kulma-Alm" am Kulmbacher Marktplatz eröffnet - das erwartet die Besucher

Das Winterdorf der Familie Grauberger fiel im Jahr 2022 leider aus, doch ein Ersatz war schnell gefunden: Bastian Schuhmann feiert mit der "Kulma-Alm" Premiere. Nach einem erfolgreichen Probelauf eröffnete die Weihnachtshütte am Mittwoch (23. November 2022). Die Stadt Kulmbach und die B. Schuhmann Festzeltbetriebe GmbH berichten, was in der Alm am Kulmbacher Marktplatz geboten wird.

Oberbürgermeister Ingo Lehmann habe bei einem kleinen Pre-Opening bereits das erste Fass Bier angestochen, berichtet die Stadt Kulmbach. Stadtratsmitglieder, beteiligte Lieferanten und Familie Schuhmann mit Team haben sich einen ersten Eindruck der "Kulma-Alm" verschaffen können. Von Mittwoch, 23. November 2022, bis Sonntag, 8. Januar 2023, öffnet die Weihnachtshütte jetzt ihre Türen.

Neben Glühwein, Punsch, Bier und alkoholfreien Getränken biete die Alm am Kulmbacher Marktplatz auch Currywurst, Pommes, Bratwürste, Schaschlik, Käsespätzle, Dampfnudeln, Kaiserschmarrn und weitere Speisen an. Zudem grenze eine Eisstockbahn an die Hütte, die Erwachsene und Kinder erfreuen soll - ein "absolutes Highlight", so die Stadt Kulmbach. Die "Kulma-Alm" am Kulmbacher Marktplatz öffne täglich zu folgenden Uhrzeiten: montags bis mittwochs von 11 bis 21 Uhr, donnerstags und freitags von 11 bis 23.30 Uhr, samstags von 10 bis 23.30 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr.

