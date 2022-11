Der große Weihnachtsbaum vor dem Rathaus, der geschmückte Luitpoldbrunnen inmitten des historischen Marktplatzes, offene Feuerstellen und der Duft von Glühwein sind eindeutige Indizien für den beliebten Kulmbacher Adventsmarkt, der nach zwei Corona-bedingten Ausfällen heuer vom 25.-27. November wieder stattfinden kann.

Auf die Besucher warten selbstgemachte Leckereien und frisch zubereitete Köstlichkeiten, Winzerglühweine, heiße alkoholische und antialkoholische Getränke, handgefertigter Weihnachtsschmuck, kunsthandwerkliche Einzelstücke für Mensch und Tier, Upcycling Produkte, Keramik, Haushaltswaren aus Olivenholz, Nisthilfen, Futterhäuschen, Strickwaren und Handgemachtes aus Stoff und viele andere Geschenkideen.

Wie die Stadt Kulmbach berichtet, werde der Kulmbacher Adventsmarkt von Oberbürgermeister Ingo Lehmann am Freitag, den 25.11.2022 um 17:00 Uhr vor dem Rathaus eröffnet – unterstützt vom Kulmbacher Christkind und seinen Engeln sowie musikalisch begleitet durch das Blechbläserensemble des Musikvereins Burghaig.

Der Adventsmarkt öffnet am Freitag, den 25.11.2022 von 16:00 – 20:00 Uhr, am Samstag, den 26.11.2022 von 10:00 – 20:00 Uhr und am Sonntag, den 27.11.2022 von 11:00 – 19:00 Uhr.

Das Programm hält nachfolgende Höhepunkte für die Besucherinnen und Besucher bereit:

Freitag, 25.11.2022

16:00 Uhr - Marktbetrieb

17:00 Uhr - Eröffnung auf der Rathaustreppe mit OB Ingo Lehmann, dem Kulmbacher Christkind, seinen Engeln und dem Blechbläserensemble des Musikvereins Burghaig

anschl. - Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung

anschl. - Gemütliches Markttreiben

20:00 Uhr – Marktende: Ausklang bis 21:00 Uhr

Samstag, 26.11.2022

10.00 Uhr - Marktbetrieb

14:00 – 16:00 Uhr - Kinderschminken auf dem Adventsmarkt

16:00 – 17:00 Uhr - Geschichten zur Weihnachtszeit –gelesen von Andrea Senf aus der Schreibstube Franken

18:00 Uhr - Musik unplugged an den Feuerstellen mit „If we last Accoustic“

20:00 Uhr – Marktende: Ausklang bis 21:00 Uhr

Sonntag, 27.11.2022

11.00 Uhr - Marktbetrieb

14:30 Uhr - Kulmbacher Christkind und seine Engel verteilen Süssigkeiten

15:00 – 16:00 Uhr - Geschichten zur Weihnachtszeit –gelesen von Andrea Senf aus der Schreibstube Franken

17:00 Uhr - Musik unplugged an den Feuerstellen mit „Random Romantics“

19:00 Uhr - Marktende

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist die Kulma-Alm auf dem Kulmbacher Marktplatz. Vom 23.11.2022 bis 08.01.2023 gastiert die B. Schuhmann Festzelt GmbH mit ihrer Almhütte in Kulmbach und serviert ihren Gästen Glühwein, Punsch, Kaltgetränke und allerhand leckere Speisen: Bratwürste, Schaschlik, Suppen im Brotlaib, Kaiserschmarrn, Germknödel und Schupfnudeln. Das Sahnehäubchen: die Eisstockbahn auf der Rückseite der Kulma-Alm, die die Gäste zum munteren Eisstockschießen einlädt.

Und nicht nur auf dem Marktplatz ist in Kulmbach viel geboten. Der Kunsthandwerkermarkt in der Waaggasse mit über 20 KunsthandwerkerInnen findet am Samstag und Sonntag, den 26. und 27. November 2022, statt und ist am samstags von 10:00 – 20:00 Uhr und sonntags von 11:00 – 18:00 Uhr geöffnet.

Der Caritas-Verband für den Landkreis Kulmbach e.V. öffnet ebenfalls am Sonntag, den 27.11.2022, von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr seine Türen. Im Hof und den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle in der Bauergasse 3+5 erwartet die Besucher eine leckere und heiße Suppe der Türkischen Gemeinde sowie ein selbstgemachter alkoholfreier Punsch. Die Gäste haben die Möglichkeit an einer Tombola mit vielen tollen Gewinnen teilzunehmen. Der dazugehörige Kleiderladen „Lieblingsstücke“ ist geöffnet und man kann die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle und der Beratungsangebote kennen lernen.

Auch der Kiwanis-Club Kulmbach veranstaltet im Innenhof des Due Fratelli in der Buchbindergasse 10 in Kulmbach einen Adventsmarkt. Der Erlös kommt vollständig Kindern und Jugendlichen im Landkreis Kulmbach zugute. Die Öffnungszeiten am 1. Adventswochenende sind wie folgt: Freitag, den 25.11.2022 – 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Samstag, den 26.11.2022 – 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr und Sonntag, den 27.11. 2022 – 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, einige schöne Stunden im vorweihnachtlichen Ambiente der Stadt Kulmbach zu genießen.