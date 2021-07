Am Samstag, 24.07.2021, können Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren im Impfzentrum eine Corona-Impfung erhalten. Geimpft wird der Impfstoff von BioNTech. Das Besondere an dieser Aktion: Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr steht mit Dr. Patrick Muzzolini ein Kinder- und Jugendarzt zur Verfügung, der die Aufklärungsgespräche für diese Personengruppe durchführt und die gesamte Impfaktion begleitet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Der Einsatz von Comirnaty/BioNTech bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren ohne Vorerkrankungen wird derzeit von der Ständigen Impfkommission (STIKO) nicht allgemein empfohlen, ist aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder des Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten möglich. Impfwillige Kinder und Jugendliche müssen deshalb in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. Zwar komme es bei einer Impfung nicht auf die Geschäftsfähigkeit, sondern vielmehr auf die Fähigkeit an, Bedeutung und Tragweite der Impfung zu verstehen, erläutert der Leiter des Krisenstabs Oliver Hempfling. „Wenn aber ein Sorgeberechtigter dabei ist, lässt sich der Impfwunsch sicher leichter erfüllen“, so Hempfling.

IREKS spendiert Eis

Für diejenigen, die sich an diesem Samstag impfen lassen, ist auch schon die Zweitimpfung terminiert. Diese findet sechs Wochen später am 04.09.2021 statt. Damit erhalten gerade Kinder und Jugendliche noch vor Beginn des neuen Schuljahres ihre Zweitimpfung. „Wir müssen alles dafür tun, dass unsere Kinder ab September ein normales und sicheres Schulleben erfahren“, betont Landrat Klaus Peter Söllner. „Ein probates, wenn nicht das beste Mittel ist, möglichst viele Schülerinnen und Schüler bis zum Schulstart zu impfen und sie so zu schützen.“

Söllner bedankt sich deshalb nicht nur bei allen Akteuren im Impfzentrum, sondern auch bei der Kulmbacher IREKS GmbH mit dem Ehepaar Ruckdeschel an der Spitze. Denn wer an diesem Samstag geimpft wird, kann sich zusätzlich mit einem Eis belohnen. Die zur Unternehmensgruppe IREKS gehörende LUMEN GmbH stellt ein Softeisgerät zur Verfügung. „Wir unterstützen diese Impfaktion gerne und wollen kurz vor Beginn der Sommerferien etwas Urlaubsstimmung schaffen“, sagt LUMEN-Geschäftsführer Uwe Täuber. Das Angebot gilt natürlich für alle, die am Samstag im Impfzentrum geimpft werden.

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass eine vorherige Registrierung über die Online-Plattform BayIMCO (https://impfzentren.bayern/) hilfreich ist. Erziehungsberechtigte und Impfling müssen sich außerdem mit einem Lichtbildausweis ausweisen. Die Kinder und Jugendlichen sollten ihren Impfpass mitbringen.