Kulmbach vor 40 Minuten

Live-Musik

"Immer wieder sonntags" in Kulmbach: Hier gibt es die Bilder

In der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach ging es am Samstag (22. Oktober 2022) rund. Der beliebte Musiker und Fernsehmoderator Stefan Mross kam mit populären Gästen nach Kulmbach. In einer Bilder-Galerie hat inFranken.de die schönsten Momente festgehalten.