In der Pressemitteilung schreibt die Stadt Kulmbach: "Aufgrund der nach wie vor hohen Inzidenz und der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus sieht sich die Stadt Kulmbach auch in diesem Jahr gezwungen, den Frühschoppen am 24. Dezember in der Oberen Stadt abzusagen."

"Nahezu alle Feste und Veranstaltungen sind in diesem Jahr Pandemie-bedingt entfallen, bei den aktuellen Fallzahlen können wir eine derartige Veranstaltung dann erst recht nicht durchführen", äußerte sich Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) zu der Absage. "Natürlich bedauere ich diese weitere Veranstaltungsabsage zutiefst. Aber wir wollen unter keinen Umständen riskieren, dass sich der Frühschoppen am Heiligen Abend zu einem Hotspot entwickelt und wir insbesondere während der Feiertage die Lage in den Krankenhäusern verschlimmern."

Die überwiegende Zahl der Gaststätten und Kneipen in der Oberen Stadt wird am 24. Dezember nach Angaben der Stadt vormittags geschlossen haben. Zusätzlich gilt weiterhin das Alkoholverbot außerhalb der Gastronomie auf öffentlichen Flächen.

Der Heilige Frühschoppen, der am Vormittag des Heiligen Abends seit Jahren zahlreiche Feierende in die Obere Stadt gelockt hatte, war bereits 2020 wegen der Pandemie ausgefallen.