Am Sonntag, 12. Februar 2023, bietet Lebensmitteltechniker und Koch Jens Bauernfeind, Kulmbach, um 9:30 Uhr in der Koch- und Backschule des Museumspädagogischen Zentrums der Museen im Kulmbacher Mönchshof MUPÄZ einen „Fränkischen Kochkurs“ an. Gedacht ist dieser Kurs für Menschen, die an der fränkischen Küche interessiert sind und immer schon wissen wollten, wie Klassiker wie beispielsweise ein Schäuferle oder eine Bamberger Zwiebel zubereitet werden. Das teilt der Museen im Kulmbacher Mönchshof e. V. mit.

„Die Kochkursteilnehmer*innen lernen in diesem Kochkurs die einfache Zubereitung der fränkischen Küche wie bei Oma. Wir bereiten im Kurs gemeinsam mehrere typisch fränkische Spezialitäten in einem Drei-Gang-Menü zu. So erfahren die Teilnehmer*innen ganz nebenbei die wichtigsten Kniffe und Tricks für eine perfekte Zubereitung“, kündigt Jens Bauernfeind den „Fränkischen Kochkurs“ überzeugt an.

Koch mit Leidenschaft

Bauernfeind kocht bereits seit Kindesbeinen und bäckt leidenschaftlich gerne. „Ich schaute meinen Eltern und Großeltern beim Kochen zu. Mit 16 Jahren verließ ich das elterliche Haus, um eine Ausbildung zum Koch im Landkreis Bayreuth zu absolvieren und nahm auch an Kochwettbewerben wie dem Rudolph Achenbach Preis teil“, berichtet Bauernfeind begeistert. Und er fährt fort: „Im Anschluss an meine Ausbildung sammelte ich als Koch Erfahrung in Frankreich und der Schweiz. Nach ein paar Jahren kam ich zurück zu meinen Wurzeln nach Kulmbach.“

Jens Bauernfeind besuchte zwei Jahre in Vollzeit die Lebensmitteltechnikerschule „Lemitec“ in Kulmbach und erreichte einen der höchsten handwerklichen Titel, den staatlich anerkannten Lebensmittelverarbeitungstechniker. „Seit meiner Ausbildung zum Koch stand ich immer und jederzeit in einer Küche, ob als Koch in Vollzeit oder stundenweise als Aushilfe neben dem „Studium““, berichtet er weiter.

Kochen als Berufung und mit Genuss

Sein Motto: „Kochen ist für mich kein Beruf, kochen ist meine Berufung! Daher biete ich auch bereits seit 2016 meine Dienste als selbständiger Koch an und verführe interessierte Menschen in die unendliche Welt der Aromen und Geschmäcker, so auch im nächsten „Fränkischen Kochkurs“ im MUPÄZ im Kulmbacher Mönchshof.“ Dieser beginnt am Sonntag, 12. Februar 2023 um 09:30 Uhr. Gekocht wird in kleinen Gruppen unter fachmännischer Anleitung des Profis Jens Bauernfeind. Gegen Mittag steht dann der gemeinsame Genuss der fränkischen Spezialitäten an. Wer mag, kann bei entsprechender Verfügbarkeit Begleitpersonen gegen einen Aufpreis zum Mitessen einladen.

Dauer: ca. 3,5 h

Kosten: Der Kochkurs kostet incl. aller zubereiteten Speisen und Mineralwasser Euro 89,00 pro Person, für Begleitpersonen Euro 34,00 für das fränkische Drei-Gänge-Menü inkl. Wasser am Tisch bereitgestellt.

Weitere Informationen und Buchung unter www.kulmbacher-moenchsof.de oder www.kochich-essich.de