Du bist Bierfreund und interessierst dich allgemein für die Herstellung des edlen Gerstensaftes, willst vielleicht wissen, was den Unterschied zwischen einem Pils und einem Export oder zwischen obergärigen und untergärigen Bieren ausmacht? Du willst am Stammtisch fachmännisch mitreden, wenn es um Bierqualität und -geschmack geht? Du willst über die Ursprünge des Bierbrauens oder die vielfältige Bierkultur speziell im fränkischen Bier-land mehr erfahren? Du möchtest typische Biersorten einfach einmal mit fachmännischer Hilfe genießen, verkosten und darüber fachsimpeln?

Wie der Museen im Kulmbacher Mönchshof e. V. mitteilt, können beim Tagesbierseminar in der Gläsernen Museumsbrauerei des Bayerischen Brauereimuseums im Kulmbacher Mönchshof „bierige“ Wünsche oder „bierige“ Fragen gestellt und beantwortet werden.

Der Seminartagesablauf

Und das erwartet dich bei dem Bierseminar: Ort des Geschehens rund um das Bierseminar ist direkt am weltweit ersten Gläsernen Sudwerk, in dem an diesem Tag gebraut wird. Du kannst dort das Maischen, Läutern oder Würzekochen hautnah erleben.

Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung durch die Seminarleiter nimmt dich der Museums-Braumeister gleich an die Hand und zeigt dir die kleine Schaubrauerei, in die er dich bei allen wichtigen Arbeitsschritten im Laufe des Tages immer wieder führt. Die Themen Biersensorik, der Brauprozess selbst und Biergeschichte fließen in kurzen theoretischen Abschnitten in Ihren Biertag ein.

Abgerundet wird das Programm durch ein passendes „bieriges“ Mittagessen.

Ein kurzer Abstecher ins Bayerische Brauereimuseum in die Inszenierung „Bierbrauen um 1900“, wo du zum Beispiel erfährst, wie ein Holzfass - noch heute hergestellt wird, was es mit weiblichen Hopfenpflanzen auf sich hat oder was ein Kühlschiff, ein Berieselungskühler, ein Spundapparat u.v.m. ist, gehört ebenso zum kurzweiligen Ablauf des kompakten Tagesbierseminars, wie natürlich das auf den Tag verteilte Verkosten von sechs unterschiedlichen Kulmbacher Bieren.

Am Ende Ihres Biertages wartet dann auch eine kleine Belohnung, das „Bayerische Bierkenner-Diplom“ und eine Kulmbacher Bierprobe für zu Hause.

Mindestalter: 18 Jahre

Termine: 12.11.2022 und 26.11.2022

Beginn: 9.30 Uhr

Dauer: ca. 7 Stunden

Die Kosten pro Teilnehmer betragen 99,00 EUR. Um Anmeldungen wird unter der Telefonnummer 09221 805-14 oder info@kulmbacher-moenchshof.de gebeten.