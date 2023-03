Coronabedingt musste es eine lange Konzertpause einlegen – doch jetzt will das Kulmbacher Kammerorchester wieder durchstarten. Am Sonntag, 12. März 2023, lädt es um 17 Uhr zu einem Orchesterkonzert in der Kulmbacher Auferstehungskirche ein. Der Eintritt ist frei.

Wie die Stadt Kulmbach erklärt, setzt sich das Kulmbacher Kammerorchester (KKO) aus engagierten Laienmusikern sowie Schülerinnen und Schülern der Kulmbacher Musikschule zusammen.

Bei seinem Orchesterkonzert in der Auferstehungskirche wird das Publikum unter anderem Werke barocker Komponisten, wie etwa Antonio Vivaldis „Frühling“ aus den „Vier Jahreszeiten“ oder Arcangelo Corellis berühmte Variationsreihe „La Follia“ hören können. Hier setzt das Orchester einen deutlichen Schwerpunkt bei Kompositionen aus dem 18. Jahrhundert.

Es wird aber auch musikalische Kontrapunkte aus der Gegenwart präsentieren, so etwa die reizvolle und mitreißende Sinfonie von Nikolai Rakow, einem russischen Komponisten, dessen Werke sich durch spätromantische Harmonik und fließende Melodien auszeichnen.

Hintergrund

Das Kulmbacher Kammerorchester wurde 1978 als "Streichorchester der Städtischen Musikschule Kulmbach" gegründet und 1989 in "Kulmbacher Kammerorchester" umbenannt. Zur Förderung junger Nachwuchstalente wurde 1988 eigens die Konzertreihe "Junge Solisten" begonnen, in der bisher eine große Zahl jugendlicher Solisten, die ihre musikalische Ausbildung überwiegend an der Städtischen Musikschule Kulmbach erhielten, ihr Talent und ihre musikalische Reife unter Beweis stellen konnten.

Das Kulmbacher Kammerorchester ist unter anderem Träger des Kulturpreises des Landkreises Kulmbach (1998) sowie des Kulturpreises der Kulmbacher Service-Clubs (2006).