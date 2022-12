Das Konzert „Aladin – das Familienmusical“ am Samstag, 10. Dezember 2022, in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach muss entfallen.

Wie die Stadt Kulmbach erklärt, seien mehrere kurzfristige Krankheitsfälle innerhalb des Ensembles der Grund.

Es gebe bereits einen Ersatztermin für das Musical am Donnerstag, 9. Februar 2023, um 16 Uhr.

Alle bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin.

Kann dieser nicht wahrgenommen werden, werden Kunden, die direkt über den Kartendienst eventim ihre Tickets erworben haben, in den nächsten Tagen per Mail zwecks der Rückabwicklung informiert.

Karten, die direkt bei der Tourist Information der Stadt Kulmbach in der Buchbindergasse 5 gekauft wurden, können dort rückerstattet werden.

