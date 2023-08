Druckfrisch und vollgepackt mit einer bunten Vielfalt an neuen Kursen: Die Programmhefte für das Herbst- und Wintersemester der Volkshochschulen Kulmbach Stadt und Land sind da. Wie die Stadt Kulmbach berichtet, werden ab dem 18. September 2023 wieder zahllose Kurse aus den Bereichen Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit, Kultur und Digitales Lernen angeboten. Und auch die „Junge vhs“, ein Angebot maßgeschneidert auf Jugendliche und junge Erwachsene, ist natürlich wieder mit einem vielfältigen Kursangebot dabei.

Oberbürgermeister Ingo Lehmann zeigte sich beeindruckt, als er als Erster durch das neue Programmheft blättern durfte. „Unseren Mitarbeiterinnen der Volkshochschule ist es einmal mehr gelungen, ein abwechslungsreiches, vielfältiges und zeitgemäßes Kursangebot zusammenzustellen. An diesem bunt gemischten Programm kommt niemand vorbei – hier wird zweifellos jeder fündig.“

Glücklich ist auch die Leiterin der Kulmbacher Volkshochschule, Maria Schabdach. „Wir wollen mit unserem Programm die breite Gesellschaft abdecken und für Jung und Alt, für die verschiedensten Interessen und Bedürfnisse geeignete Kurse zusammenstellen. Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Kursangebot und bin mir sicher, dass wir wieder viele begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben werden“, freut sich die VHS-Leitung.

Welche Besonderheiten warten auf die Teilnehmenden? Neben verschiedenen Sprachkursen wie Tschechisch, Deutsche Gebärdensprache und Chinesisch gibt es auch aus dem Feld der Ernährung tolle neue Angebote. So zum Beispiel ein Kurdischer Kochkurs mit Dolmetscher für Gehörlose, verschiedene Weinproben, Wildkräuter-Kochkurse oder ein Brotback-Kurs. Auch das Themenfeld Bewegung bietet Neuerungen: Der englischsprachige Kurs „Yoga for Beginners“ und der ukrainisch-sprachige Kurs „Stretch plastique with choreography“ erweitern das internationale Kursangebot; ebenso wird es viele weitere Sportangebote geben, so z. B. Progressive Muskelentspannung, Qigong, Zumba, Pilates oder Gymnastik.

Und auch der Bereich Digitales Lernen wird wieder abgedeckt, so beispielsweise mit Online-Sprachkursen oder dem Vortrag „Von Kulmbach nach Mantua – Barbara von Brandenburg und der Gonzaga-Hof“.

Die Fakten:

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Volkshochschulen Kulmbach Stadt und Land“ sind Himmelkron, Marktleugast, Kulmbach, Stadtsteinach, Thurnau und Trebgast. Das neue Programmheft umfasst den Zeitraum 18. September 2023 bis 04. Februar 2024. Angeboten werden knapp 400 Kurse, die sich auf den gesamten Landkreis verteilen. Die Programmhefte liegen zum Mitnehmen an den unterschiedlichsten Stellen aus: Rathäuser, Apotheken, Arztpraxen, Banken, Firmen, Friseure und natürlich direkt bei den Geschäftsstellen der Volkshochschule. Auch online ist das Programm einsehbar: www.vhs-kulmbach.de

Eine Anmeldung für die Kurse ist ebenfalls online möglich, ebenso kann in den Geschäftsstellen der VHS jeder Kurs gebucht werden.