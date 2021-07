Bei Waldarbeiten ist am Mittwochnachmittag (21.07.2021) ein 73- jähriger Mann mit seinem Teleskoplader schwer verunglückt, wie die Polizei Stadtsteinach mitteilt.

Der Rentner fuhr mit seinem Teleskoplader einen steilen, äußerst schmalen Waldweg hinab, als er mit seinen Reifen zu weit Richtung Abhang kam. Obwohl sich der Mann mit seiner Arbeitsmaschine und der Örtlichkeit auskannte, kam er mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts Richtung Steilhang. Der Teleskopradlader rutschte die Böschung circa 17 Meter weit hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb am Hang an einem Baum hängen.

Wartenfels: Rentner überschlägt sich mit Teleskoplader und verletzt sich lebensgefährlich

Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und kletterte die Böschung wieder Richtung Feldweg hoch. Eine aufmerksame Nachbarin hat durch Zufall den Unfall beobachtet und eilte zur Unfallstelle. Ihr Ehemann, ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Wartenfels alarmierte am Feuerwehrhaus seine Kameraden und den Rettungsdienst.

Der Rentner kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Kulmbach. Ein Gutachter wurde durch die Staatsanwaltschaft Bayreuth an die Unfallstelle gesandt, um den Unfallhergang in Zusammenarbeit mit der Polizei Stadtsteinach zu klären. Am drei Monate alten Teleskoplader entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Wartenfels war zur Rettung und Bergung mit 20 Kamerad*innen vor Ort.

Vorschaubild: © DerManuW/Pixabay.com