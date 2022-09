Es geht den Schlaglöchern in Kulmbach an den Kragen: Im Ortsteil Kirchleus wird derzeit die Kreisstraße KU 33 von Kirchleus in Richtung Schimmendorf (Marktgemeinde Mainleus) saniert.

Wie die Stadt Kulbach erklärt, heißt das konkret: Im Baustellenbereich werden unter anderem die Wasserschieber, die Entwässerungseinrichtungen und die Schachtdeckel entlang der Straße erneuert. Darüber hinaus wird die Kreisstraße in diesem Teilstück auch eine neue Asphaltschicht erhalten.

Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, wurden die Vorbereitungsarbeiten in den vergangenen Wochen im laufenden Verkehr ausgeführt. Die noch auszuführenden Arbeiten können dagegen nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Deshalb ist der Baustellenbereich zwischen Kirchleus und Schimmendorf in der Zeit vom 20. bis 27. September 2022 für den Verkehr komplett gesperrt.

Der Verkehr wird in diesem Zeitraum großräumig über Mainleus, Danndorf und Schimmendorf umgeleitet.

Die Stadt Kulmbach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Vorschaubild: © suwichan pralomram / pixabay.com (Symbolbild)