Kauerndorf vor 4 Stunden

Entscheidung

Kauerndorf: Die CSU will keinen Vollausbau der Staatsstraße

In die vom Staatlichen Bauamt Bayreuth geplante Vorgriffsmaßnahme an der Staatsstraße 2182 zwischen Fölschnitz und Kauerndorf kommt Bewegung. Die Thematik hat nicht nur die Bewohner in der Heinrich-Taubenreuther-Straße auf den Plan gerufen, sondern jetzt hat auch die CSU-Fraktion und den CSU-Ortsverbandes Ködnitz.