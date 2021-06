Die Kontrolle über seinen Wagen verlor am Montagabend ein Autofahrer auf der Staatsstraße 2689 zwischen Döllnitz und Thurnau, wie die Polizeiinspektion Kulmbach mitteilte. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem Fahrzeug einer jungen Frau zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten aus Kulmbach fest, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Gegen 20 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit seiner Beifahrerin in einem Toyota auf der ST2689 von Döllnitz kommend in Richtung Thurnau. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine 22-Jährige aus dem Landkreis Kulmbach konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Unfallverursacher bleibt unverletzt, zwei Beteiligte kommen ins Krankenhaus

Der 33-Jährige blieb unverletzt, seine Begleiterin und die 22-Jährige kamen zunächst mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Kulmbach. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach einer ersten Schätzung ein Gesamtschaden von zirka 40.000 Euro.

Im Zuge der Sachbearbeitung vor Ort stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 33-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Außerdem räumte der Mann ein, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. In der Folge musste er sich wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten stellten zudem seinen Führerschein sicher.

Streckenabschnitt der Staatsstraße für Bergungsdauer und Unfallaufnahme gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst sperrte die Feuerwehr Thurnau den betroffenen Streckenabschnitt und sicherte die Unfallstelle ab.