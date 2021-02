Das Gesundheitsamt stellt weiterhin umfassend die Kontaktpersonenermittlung und die telefonische Betreuung der häuslich isolierten Personen sicher.

Von den aktuell 141 Corona-Fällen fallen 69 in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 96,41.

28 Infizierte im Klinikum

Im Kulmbacher Klinikum werden momentan 28 Infizierte stationär betreut, sieben von ihnen intensiv. Acht Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises Kulmbach.

In Quarantäne befinden sich derzeit 348 Bürger. Seit Beginn der Pandemie gab es im Landkreis Kulmbach insgesamt 2043 Corona-Fälle. 1818 ehemals Infizierte gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der Verstorbene liegt unverändert bei 84.

In den Teststrecken der Kulmbacher Abstrichstelle wurden seit Anfang der Woche über 1200 Testungen durchgeführt.

Der Blick nach Lichtenfels

Im Landkreis Lichtenfels sind aktuell 221 Menschen infiziert, davon stammen 17 aus Altenkunstadt, zwölf aus Burgkunstadt und 13 aus Weismain.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sank auf 128,8. Im Impfzentrum Lichtenfels wurden bislang 3214 Erst- und 1643 Zweitimpfungen vorgenommen.

Die Lage in Bayreuth

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Bayreuth auf 149,44 und in der Stadt Bayreuth auf 159,13 angestiegen. Seit dem Vortag sind insgesamt 78 neue positive Corona-Testergebnisse eingegangen, 46 aus dem Landkreis und 32 aus der Stadt. Aktuell sind im Landkreis 248 und in der Stadt Bayreuth 189 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Insgesamt werden 95 Personen mit Covid-19 stationär behandelt, 47 Patienten aus dem Landkreis und 37 aus der Stadt - davon sind 86 Patienten im Klinikum Bayreuth und neun der Sana-Klinik in Pegnitz in Behandlung. Bisher sind 176 Personen an den Folgen der Infektionskrankheit verstorben.