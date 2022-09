Am Montag, dem 19. September 2022, kam es in Himmelkron in der Markgrafenstraße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Feuerwehrfahrzeug. Die Fahrerin des Autos und die vier Insassen des Feuerwehrfahrzeuges wurden alle leicht verletzt. Das teilte die Polizeiinspektion Stadtsteinach mit.

Gegen 12.20 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Wasserkraftwerk am Klosterberg in Himmelkron gemeldet. Obwohl es im und vor dem Gebäude deutlich nach Rauch roch, konnte Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich vermutlich um Emissionen, die durch den Betrieb der Anlage entstanden sind. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Es waren zahlreiche Einsatzkräfte aus dem Landkreis alarmiert.

Kreis Kulmbach: Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Feuerwehrfahrzeug

Auf dem Weg zu dem Wasserkraftwerk verunfallte gegen 12.40 Uhr ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Dieses fuhr von der Bundesstraße kommend in Richtung Brandobjekt. Eine 53-jährige Frau nahm mit ihrem Pkw dem Feuerwehrfahrzeug die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Während der Pkw der Unfallverursacherin total beschädigt im Einmündungsbereich liegen blieb, wurde das Einsatzfahrzeug in ein Grundstück geschleudert.

Dort prallte es gegen die Hauswand. Im Einsatzfahrzeug befanden sich vier Einsatzkräfte. Diese wurden mit leichten Verletzungen in die umliegenden Kliniken eingeliefert. Auch die Unfallverursacherin trug nur leichte Verletzungen davon und wurde zur Sicherheit ebenfalls im Klinikum behandelt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen und am Wohnhaus beträgt nach ersten Einschätzungen 70.000 Euro. Die Markgrafenstraße war etwa für zwei Stunden komplett gesperrt.