Am 27.02.2023 müsse, in der Zeit von 07:00 -18:00 Uhr, die Straße "Kremitzer Straße" wegen Arbeiten des gemeindlichen Bauhofes für den Verkehr voll gesperrt werden. Das berichtet die Gemeinde Himmelkron in einer Pressemitteilung.

Die Umleitung erfolge über Kremitzer Straße - Bergstraße - Laitscher Weg - Griesplatz (u. umgekehrt).

Eine Durchfahrt für LKW sei nicht gewährleistet.

Anlieger seien bis zur Baustelle frei.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)