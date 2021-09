Mainleus vor 2 Stunden

Diebstahl

Diebe in Kulmbach unterwegs: Teures Fahrrad und Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro geklaut

Derzeit unbekannte Täter klauten in der Nacht zum Donnerstag ein verschlossenes E-Bike am Bahnhof Mainleus im Landkreis Kulmbach. Am gleichen Tag brachen Diebe in ein Gartengrundstück ein. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.