Am Freitag (21. Juli 2023) fand der erste Spieltag der Kreisklasse Bayreuth-Kulmbach 4 statt, bei dem unter anderem der TSV Harsdorf gegen den TDC Lindau spielte. Die Partie wurde jedoch durch einen Unfall am Spielfeldrand für kurze Zeit nebensächlich. Mehr Nachrichten und News aus der Region Kulmbach findest du hier.

Harsdorf: Verletzter Zuschauer bei Fußballspiel - Fans kümmern sich sofort

Während des Spiels ist ein Fan des TSV Harsdorf hingefallen und hat sich dabei am Kopf verletzt: "Er hat schon länger Knieprobleme und trägt üblicherweise eine Schiene, bei dem Spiel hat er sie anscheinend nicht angehabt", berichtet Manfred Zapf, Vorsitzender des TSV Harsdorf, gegenüber inFranken.de. Durch den Sturz habe sich der Zuschauer eine "klaffende Platzwunde" am Hinterkopf zugezogen.

"Die Wunde hat sehr stark geblutet, weil der Kopf an dieser Stelle ja stark durchblutet ist. Das hat es schlimmer aussehen lassen, als es tatsächlich war. Es sind alle erschrocken, aber anscheinend war es auch nicht das erste Mal, da der Verletzte schon etwas älter ist", so Zapf. Trotzdem habe ein Fan, welcher ehemaliger Rettungssanitäter sei, sofort Erste Hilfe geleistet und auch die anderen Zuschauer hätten sich gut um den Verletzten gekümmert.

Der Krankenwagen ist schnell eingetroffen und konnte den Zuschauer in ein Krankenhaus bringen, in dem er gut versorgt wurde. Mittlerweile sei er bereits entlassen und unterstütze seine Mannschaft wieder, so der Vorsitzende des TSV Harsdorf. Das Spiel verlor die Heimmannschaft leider mit 0:2, doch "das nächste Mal ist der Unterstützer wieder voll dabei". Im Internet bedankte sich der Verein nochmals bei den Ersthelfern.

