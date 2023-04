Am Mittwoch (26. April 2023) gingen bei der Polizeiinspektion Stadtsteinach gegen 14.30 Uhr mehrere Mitteilungen über einen abgestürzten Gleitschirmflieger in Stadtsteinach am Hainberg ein.

Laut Zeugenaussagen soll ein gelber Gleitschirm im Waldstück unterhalb des Gleitschirmfliegerstartplatzes am Hainberg in einer Baumkrone hängen, wie die Polizei mitteilte. Bei Eintreffen der Streife an der Unfallstelle hatte sich der Pilot bereits aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage befreit und war völlig unverletzt.

Der Gleitschirm blieb in den Bäumen hängen und konnte vorerst nicht geborgen werden. Ob ein Schaden am Gleitschirm entstanden ist oder nicht, kann erst nach der Bergung festgestellt werden. Laut den Angaben des erfahrenen Gleitschirmfliegers aus dem Raum München war ein Steuerfehler Grund Absturzes.

Vorschaubild: © Elias Sch./Pixabay