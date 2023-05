Eine 41-jährige Frau meldete sich am Mittwochabend (24. Mai 2023) wegen eines eskalierten Familienstreits beim Noruf, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet. Demnach gab sie an, ihren Partner mit einem Messer gestochen zu haben.

Als die Polizeibeamten am Wohnhaus in Presseck eintrafen, konnten sie die Frau festnehmen. Wie sich herausstellte, hatte sie die Wahrheit gesagt. Der 49-jährige Partner der Täterin lag mit einer Stichverletzung im Oberkörper am Boden. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Notruf wegen eskaliertem Familienstreit in Presseck - Frau greift zum Messer

Auf Antrag der Staatanwaltschaft Bayreuth führten die Ermittler die Frau am Donnerstagnachmittag (25. Mai 2023) einem Ermittlungsrichter vor. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich die 41-Jährige nun strafrechtlich verantworten.