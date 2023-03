Wie die Polizeiinspektion Kulmbach berichtet, kam es im dortigen Landkreis zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos.

Beteiligt an dem Unfall, der sich gegen 6 Uhr morgens am Samstag (25. März 2023) ereignete, waren eine 35-Jährige aus dem Kreis Bayreuth und eine 32-jährige Kulmbacherin. Laut Polizeiangaben fuhr die Bayreutherin auf der Staatsstraße von "Krumme Fohre" kommend in Richtung Kulmbach. Auf Höhe Katschenreuth geriet sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, die von der 32-Jährigen befahren wurde.

Auf Gegenfahrbahn abgekommen: Autos stoßen frontal zusammen

Beide Fahrerinnen konnten den Frontalzusammenstoß dabei nicht verhindern und wurden in ihren Fahrzeugen von der Fahrbahn geschleudert. Erst nach mehreren Metern kamen beide auf einer nebenliegenden Grünfläche zum Stehen. Beide Fahrerinnen erlitten dabei leichte Verletzungen und begaben sich anschließend zur Behandlung ins Klinikum Kulmbach.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 15.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Für die Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen wurde der Straßenabschnitt mehrmals für kurze Zeit voll gesperrt. Größere Behinderungen im Straßenverkehr gab es laut Polizeiangaben dadurch allerdings nicht.

