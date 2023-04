Schwere Verletzungen habe sich ein Autofahrer zugezogen, der am Sonntagvormittag (23. April 2023) auf der Staatsstraße 2189 zwischen Kasendorf und Thurnau gegen einen Baum prallte.

Das berichtet die Polizeiinspektion Kulmbach in einer Pressemitteilung.

Schwerer Unfall zwischen Kasendorf und Thurnau - Auto prallt gegen Baum

Gegen 10.15 Uhr sei der 38-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der Wagen so stark verformt, dass der Fahrer eingeklemmt worden sei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Schwerverletzten und ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein nahegelegenes Klinikum.

Ein Abschleppdienst barg das zerstörte Fahrzeug. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die St2189 zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Vorschaubild: © NEWS5 / Fechner (NEWS5)