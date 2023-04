Himmelkron: Katze sitzt tagelang auf Baum fest - "gab Laute von sich"

Junge Katze sitzt ""über mehrere Tage hinweg" auf Baum fest

In Himmelkron musste ein junges, schwarzes Kätzchen gerettet werden. Am Donnerstag (13. April 2023) gegen 17.10 Uhr verständigten besorgte Anwohner den Kommandanten der ansässigen Feuerwehr. Eine Katze saß in der Streitmühlstraße auf einem circa acht Meter hohen Baum - und traute sich nicht mehr herunter.

Himmelkron: Feuerwehr rettet junges Kätzchen von Baum

"Über mehrere Tage hinweg" soll das Tier bereits auf dem Baum gesessen haben, außerdem "gab es Laute von sich". Das berichtet die Feuerwehr Himmelkron. Der Kommandant machte sich ein Bild von der Lage vor Ort und entschied sich nach Rücksprache mit der Leitstelle für eine "interne Alarmierung".

Die Einsatzkräfte rückten aus und konnten unter Zuhilfenahme einer Schiebeleiter das Tier aus der Baumkrone befreien und sicher zurück auf den Boden gebracht werden. Eine solche klassische Tierrettung, bei der die Feuerwehr eine Katze vom Baum holen muss, komme nicht unbedingt öfter vor - "aber schon ab und zu", erklärt Kreisbrandinspektor Yves Wächter.

"Je nachdem, wann die Leute anrufen, sind die Katzen teilweise schon von alleine wieder heruntergeklettert, bevor die Feuerwehr da ist." In einem solchen Falle, vor allem wenn eine Katze schon über mehrere Tage hinweg auf einem Baum festsitzt, werde man natürlich tätig.