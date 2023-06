Altenreuth/Presseck vor 7 Minuten

Brand

"Verheerender" Großbrand in der Nacht - Wind und explodierende Gasflaschen erschweren Löscharbeiten

Etwa 200 Feuerwehrleute sind am späten Mittwochabend bei einem Großbrand im Landkreis Kulmbach im Einsatz gewesen. Ein Wiesenbrand in Altenreuth setzte zwei Scheunen in Brand und drohte, auf ein Wohnhaus überzugreifen.