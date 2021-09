Kasendorf vor 1 Stunde

Wirtschaft

Bis zu 400 neue Jobs in Thurnau

Der Wärmepumpenmarkt befindet sich im Aufwind. Davon profitiert auch der Landkreis Kulmbach, in dem zwei große Hersteller beheimatet sind. Die Kasendorfer Firma ait expandiert: Sie produziert künftig auch in einem Neubau an der A 70.