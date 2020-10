Für Manuela Weigand und Uwe Sauermilch steht fest, dass der Besuch in den Kulmbacher Museen im Mönchshof nicht der letzte war. Die Frau aus dem hessischen Tann (Rhön) und der Mann aus dem thüringischen Geismar waren die vergangenen Tage dabei, Oberfranken zu erkunden. Wegen der zentralen Lage bezogen die beiden in Altenkunstadt Station und besuchten die Sehenswürdigkeiten der Region. Vom Domareal in Bamberg schwärmen sie ebenso wie von der Museenlandschaft in Kulmbach