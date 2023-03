Zinnfigurenmuseum Kulmbach: Superkleine Welten gestalten - Neues Angebot richtet sich an Kinder

"Superklein – Welten in der Streichholzschachtel": So lautet das Motto für das neue museumspädagogische Angebot speziell für Kinder im Deutschen Zinnfigurenmuseum auf der Kulmbacher Plassenburg.

Wie die Stadt Kulmbach erklärt, bietet das Deutsche Zinnfigurenmuseum als Ort der Miniatursuperlative nicht nur über 300.000 Zinnfiguren ein Zuhause – es ist besonders für seine Schaukästen berühmt. In diesen sogenannten Dioramen werden mit Zinnfiguren die unterschiedlichsten Szenen dargestellt. Dabei geht es keineswegs nur um Schlachtengetümmel und Feldzüge. Auch ganz alltägliche Begebenheiten wie das Einkaufen auf dem Kulmbacher Marktplatz oder sogar exotische Szenen wie Tiere am Wasserloch in der afrikanischen Serengeti können im Museum hautnah bestaunt werden.

Doch beim Anschauen soll’s nicht bleiben! Mit dem Start in die neue Museumssaison können Kinder ab dem 1. April im Zinnfigurenmuseum ihr eigenes Minidiorama gestalten. Dabei ist vor allem Fingerfertigkeit und Kreativität gefragt. Mit Pinsel, Stift und Miniaturtieren aus Zinn lassen die jungen Besucher superkleine Szenen in Streichholzschachteln entstehen.

Dieses neue museumspädagogische Programm richtet sind an Kinder ab ca. acht Jahren und ist zum Beispiel als Attraktion beim nächsten Kindergeburtstag oder als abwechslungsreiches Angebot im Rahmen einer Kinder-/Ferienbetreuung für Gruppen auf Anfrage buchbar.

Nähere Informationen zu „Superklein – Welten in der Streichholzschachtel“ gibt es unter www.plassenburg.de oder telefonisch unter 09221/940-571.