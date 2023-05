Am Montag, den 08. Mai 2023 um 20:00 Uhr sind die Comedy-Legenden Wigald Boning & Bernhard Hoëcker mit ihrer ganz persönlichen Impro-Show für Jung und Alt "Gute Frage!" zu Gast auf der Naturbühne am Wehlitzer Berg.

Wie die "die naturbühne gGmbH" erklärt, performen die beiden Urgesteine der deutschen Comedy-Szene nach über 20 Jahren auf den Bühnen Deutschlands und zahlreichen Fernsehauftritten („Switch“; „Genial Daneben“) seit 2018 gemeinsam als Duo. Mit ihrer spritzigen Impro-Comedy Show Gute Frage begeistern sie das Publikum und sorgen für unvergessliche Momente. Es wird so viel improvisiert, dass manchmal auch die Zuschauer nicht wissen was genau sie erwartet. Wenn Wigald Boning und Bernhard Hoëcker zusammen auf die Bühne kommen, dann reden sie über … ? Gute Frage, über was eigentlich? Wigald und Bernhard gehen einen ungewöhnlichen Weg und bereiten so einen kurzweiligen Abend.

Sie kommen mit schier grenzenloser Neugier auf die Bühne. Neugierig auf die guten Fragen des Publikums – ohne Text, ohne Rahmen und doppelten Boden, scheinbar ohne Konzept, aber immer mit Sinn und Verstand. Das klingt mutig, und das ist es auch. Denn sie wissen zwar meist was sie tun, nicht aber, was sie erwartet. Den Zuschauern geht es nicht anders: sie wissen auch was sie tun, nämlich gute Fragen stellen, wissen aber genauso wenig, was sie erwartet.

Die Vollblutoptimisten Wigald und Bernhard bearbeiten jede gestellte Frage, betrachten sie aus jeder erdenklichen Perspektive. Sie analysieren diese aus allen Richtungen und beantworten in allen Lebenslagen. Ob es um ihre Fernseherfahrung geht, ihre Hobbys und Marotten oder einfach nur, ob sie zum Mars fliegen würden. Authentisch sind die Antworten allemal. Da staunt das Duo auch über sich selbst.

Jeder Abend ist einmalig, so einmalig wie Wigald und Bernhard – so einmalig wie die guten Fragen des Publikums. Das einzige was die beiden Schlauberger neben ihrer Neugier und ihrem Wissensdurst mitbringen, ist eine Uhr, denn sonst würden sie ewig erzählen.

Tickets für das Gastspiel gibt es noch an den bekannten Vorverkaufsstellen der Naturbühne in der Region, unter www.dienaturbuehne.de sowie an der Abendkasse ab 19:00 Uhr.