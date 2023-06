Spartan Race: Spektakuläres Hindernisrennen in Kulmbach

Termin: Vom 16. Juni 2023 bis 18. Juni 2023

Matsch, Feuer, Sand: Rennen mit vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen

Das "Spartan Race", die "weltweit größte Serie von Hindernis-Rennen" findet dieses Jahr zum zweiten Mal in Kulmbach statt, teilt der Veranstalter im Internet mit. Am Wochenende vom 16. Juni 2023 bis zum 18. Juni 2023 nehmen zahlreiche Teilnehmer aus verschiedenen Ländern an dem beliebten Hindernis-Rennen in Kulmbach teil. Vom Marktplatz im Inneren der Stadt starten die "Spartans" zu vier verschiedenen Hindernisläufen.

"Schlamm, Wasser, Feuer" erwarten die Teilnehmer - abseits der Strecke Programm für Zuschauer

Das Event hat bereits am Freitagnachmittag (16. Juni 2023) mit dem "Spartan Kids Race" begonnen: Hierbei bezwingen Kinder zwischen 4 und 15 Jahren einen Hindernisparcours von einem bis drei Kilometer Länge. Dabei muss viel geklettert, gesprungen und gelaufen werden. Startschuss war um 15 Uhr, 15.45 Uhr und 16.30 Uhr, für die Zuschauer und Teilnehmer gibt es von 13 Uhr bis 20 Uhr das Spartan-Festival zur Unterhaltung. Mehr Nachrichten aus Kulmbach findet ihr hier.

Am Samstag (17. Juni 2023) startet das erste Erwachsenen-Rennen, der sogenannte Heat, bei dem der Name Programm sei: "Es wartet nicht nur ein Halbmarathon mit 30 Hindernissen durch die Elemente Wasser, Schlamm, Feuer und Sand auf die Athleten". Die anspruchsvollen und bei Trail-Läufern beliebten Strecken des "Frankenwald Steiglas" würden nochmal eine besondere Herausforderung sein. Am Nachmittag stehe das Spartan Sprint-Rennen an, was sich vor allem für Einsteiger eigne. Abseits der Strecke könne man an der Festival-Challenge teilnehmen oder verschiedene Aussteller besuchen, bei welchen es einige Preise zu gewinnen gebe. Ab 19 Uhr steige dann eine Party von Radio Plassenburg.

Das letzte Rennen finde am Sonntag statt, beim Spartan Super gilt es für die Teilnehmer 25 Hindernisse auf zehn Kilometern zu bezwingen. Auch am Sonntag könne man auf dem Spartan Festival an Challenges teilnehmen und Stände der Sponsoren besuchen. Das ganze Wochenende über sei mit Gastronomie für das leibliche Wohl der Zuschauer und Teilnehmer gesorgt. Die Events abseits der Hindernisläufe finden alle auf dem Eku-Platz statt, wo auch der Zieleinlauf ist. Alles Wichtige zur Anfahrt und für die Teilnehmer gibt es hier in einem Dokument der Veranstalter.