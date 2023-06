"Aschenputtel auf Fränkisch" - das kam den Betreibern des "Gasthauses zur Birke" in Kulmbach in den Sinn, als sie am Sonntagmorgen (25. Juni 2023) eine sonderbare Entdeckung machten. "Wir hatten am Samstagabend eine Musikveranstaltung im Biergarten und es war ziemlich viel los", erzählt Wirt Torsten Schwegler im Gespräch mit inFranken.de.

Am Morgen darauf fanden seine Frau und er etwas auf dem Gelände, das an ein bekanntes Märchen erinnert: "Als meine Frau in der Frühe dann die Tische abgewischt hat, standen in einem Eck dann noch diese Schuhe", sagt Schwegler. "Wie bei Aschenputtel", sei der erste Kommentar seiner Frau gewesen.

"Aschenputtel" oder "Tanzmariechen": Verlorene Schuhe im Kulmbacher Biergarten

Nach kurzer Überlegung fanden sie jedoch, dass wegen der vielen tanzenden Gäste eigentlich "Tanzmariechen" passender sei: "Welches Tanzmariechen hat seine Schuhe im Gasthaus zur Birke gestern vergessen?", lautet also nun die große Frage. Es handelt sich dabei um ein Paar schwarze Pumps mit Absatz und Riemen. "So viele Menschen hatten wir noch nie hier", sagt Schwegler. Viele hätten keinen Sitzplatz mehr bekommen, "die haben dann als Zaungäste an der angrenzenden Wiese auf Campingstühlen und Decken gesessen - und ebenfalls viel getanzt."

"Einige Frauen fanden es bequemer, barfuß im Garten und auf der Wiese zu tanzen." Roland Hagen, Mitbegründer der Rammstein-Tributeband "Stahlzeit" und Volker Fillweber, der ehemals zur Kernbesetzung der Band "Westend" zählte, feierten im "Gasthaus zur Birke" an diesem Abend ihre musikalische Premiere als Duo "Hagen meets Fillweber". "Das war für uns eine wirklich ganz tolle Musikveranstaltung", freut sich Schwegler.

Das "Aschenputtel", das an diesem Abend seine Schuhe vergessen hat, sei wohl auch unter den barfuß Tanzenden gewesen. "Ich nehme an, dass sie dann auch barfuß nach Hause gegangen sein muss. Bestimmt hat sie den ein oder anderen Aperol Spritz getrunken und das dann nicht mehr gemerkt", mutmaßt der Wirt amüsiert. Bisher habe sich noch kein "Aschenputtel" und auch kein "Tanzmariechen" wegen seiner Schuhe gemeldet: "Wir hoffen einfach, dass sie noch abgeholt werden, ansonsten bringen wir sie ins Fundbüro." Behalten sei keine Option: "Wir können damit nichts anfangen - uns passen sie leider nicht", scherzt Schwegler.

