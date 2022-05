Vom 9. bis 13. Mai können die Übertrittskinder der vierten Klassen sowie der fünften Klasse Mittelschule am Caspar-Vischer-Gymnasium in Kulmbach angemeldet werden. Alle Informationen zu den Anmeldemöglichkeiten und die Anmeldeunterlagen zum Download finden sich unter www.cvg-kulmbach.de. Das Sekretariat ist am Montag, 8 bis 18 Uhr, Dienstag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Um Wartezeiten bei der Anmeldung zu vermeiden, wird darum gebeten, die Anmeldeunterlagen ausgefüllt mitzubringen, das Übertrittszeugnis ist im Original vorzulegen. Auch eine termingerechte Abgabe per Post (Posteingang spätestens 13. Mai bis 13 Uhr) oder in den Außenbriefkasten der Schule ist möglich - in diesem Fall unbedingt telefonisch nachfragen, ob die Unterlagen angekommen sind. Wenn noch Beratung zum Schulwechsel, zur Schule, zum Übertritt oder Probeunterricht gewünscht ist, stehen Schulleitung und beratende Lehrkräfte in der Anmeldewoche telefonisch unter 09221/750010 oder persönlich zu den oben genannten Anmeldezeiten bereit. red