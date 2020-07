Untersteinach vor 1 Stunde

Technik

An der neuen Brücke: Roboter-Einsatz in Untersteinach

Seine Erfindung war schon an einer der größten Hängebrücken der Welt in San Francisco im Einsatz, jetzt ist sie in Untersteinach: Andreas Boué hat einen ganz speziellen Roboter für Brückenbauarbeiten entwickelt.