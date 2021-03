Abwassergebühren erhöhen sich in zwei Ortschaften im Kreis Kulmbach: Mit einem "schwierigen Tagesordnungspunkt" begann die Sitzung des Gemeinderats am Montagabend (01. März 2021). Schwierig, so Bürgermeister Alexander Wunderlich (CSU), weil es um viel Geld ging. Am Ende stand ein drastischer Anstieg der Abwassergebühren für Neuenmarkt und Hegnabrunn. Ein kleines Trostpflaster gab es aber für die Bürger: Das Trinkwasser wird günstiger.

In Zahlen bedeutet dies, dass die Wassergebühren von 1,65 auf 1,27 Euro je Kubikmeter sinken. Für die Abwasserentsorgung müssen die Bürger dagegen 3,24 statt bisher 1,76 Euro pro Kubikmeter bezahlen. Die neuen Gebühren treten jeweils am 1. April 2021 in Kraft.

Ab April: Abwassergebühren doppelt so hoch wie bisher

Die Erhöhung im Bereich Abwasser begründete Alexander Wunderlich mit einer Reihe von Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre, die einen Kostenumfang von knapp 1,1 Millionen Euro hatten. "Die Gebühren sind grundsätzlich kostendeckend zu kalkulieren, Unter- oder Überdeckungen müssen im nächsten Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden."

Gestiegen sind laut Bürgermeister auch die Betriebs- und Unterhaltskosten, zudem seien Hausanschlüsse auf öffentlichem Straßengrund erneuert worden.

Als weiteren gravierenden Punkt bezeichnete Wunderlich den neuen Kalkulationszeitraum: "Da uns das Büro Schulte zugesichert hat, dass die gesplittete Abwassergebühr am 01. 01. 2022 eingeführt wird, ist der neue Kalkulationszeitraum vom 1. April 2021 bis zum 31. Dezember 2021 anzusetzen und nicht wie in der Vergangenheit auf drei Jahre." Damit verteile sich die Unterdeckung auf nur neun Monate.

Abwasserkosten: Immer noch im Durchschnitt

Der bisherige Gesamtpreis belief sich auf 3,41 Euro pro Kubikmeter. Neu werden jetzt 4,51 Euro angesetzt. "Das sind in der Summe Mehrkosten von 1,10 Euro pro Kubikmeter oder 32,26 Prozent", sagte der Bürgermeister. Ein Vergleich mit anderen Kommunen sei zwar immer schwer, aber man liege sicher immer noch im Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden.