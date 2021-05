Autobrand auf der A70: Wie die Verkehrspolizei Bayreuth mitteilt, sind am späten Freitag (21. Mai 2021) gegen 23.15 Uhr Feuerwehren und die Polizei alarmiert worden, weil auf der Autobahn 70 auf Höhe Wonsees (Landkreis Kulmbach) ein Fahrzeug brennen würde.

Der Wagen brannte aufgrund eines technischen Defektes vollständig aus. Die beiden Insassen aus Jena hatten sich selbst in Sicherheit, sie wurden nicht verletzt, jedoch vom BRK vorsorglich betreut.

Autobrand auf der A70: Totalschaden am Fahrzeug, 3000 Euro Schaden an der Fahrbahn

Das Feuer wurde durch die angrenzenden Wehren aus Stadelhofen, Schirradorf, Thurnau, Hollfeld und Grafenhäusling bekämpft und der Verkehr auf der Autobahn abgesichert. Die Autobahnmeisterei Thurnau nahm den Schaden an der Fahrbahn in Augenschein. Die A70 war für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Bayreuth voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, an der Fahrbahn von etwa 3000 Euro. Die beiden Insassen wurden aufgrund der späten Stunde in ein Hotel in Bayreuth gebracht, von wo sie am Folgetag ihre Angelegenheiten regeln können, so die Verkehrspolizei.