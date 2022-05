Aufgrund eines Fahrzeugbrandes auf der A70 bei Thurnau im Landkreis Kulmbach wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Schweinfurt gesperrt. Ein Lkw steht aktuell in Flammen. Die Löscharbeiten dauern noch an (Stand 20.52 Uhr).

Nach ersten Angaben sind keine Personen in Gefahr. Wann die Vollsperrung aufgehoben wird, ist noch nicht vorauszusagen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

