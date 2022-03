Kurz nach 12 Uhr am Dienstag hielt der Bus, der die 39 Flüchtlinge im Auftrag der Regierung von Oberfranken vom Ankerzentrum in Bamberg nach Kulmbach brachte, an der Turnhalle des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums. Dort war von Kräften des BRK und THW Kulmbach bereits am Wochenende eine provisorische Anlauf- und Registrierungsstelle eingerichtet worden. Die sichtlich erschöpften, aber dankbaren Männer, Frauen und Kinder aus der Ukraine wurden von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern des BRK, Dolmetschern, Landrat Klaus Peter Söllner und einigen seiner Mitarbeitern, MGF-Schulleiter Horst Pfadenhauer und Lehrkräften herzlich willkommen geheißen und mit dem Nötigsten versorgt.

Die 17 Frauen, 14 Kinder und acht Männer, die eine tagelange und kräftezehrende Flucht hinter sich haben, bekamen zu essen und trinken und die Möglichkeit, erst einmal in Ruhe anzukommen. Während sich die Kinder beim Malen oder Fußballspielen von den traumatischen Erlebnissen der vergangenen Tage ablenken konnten, hatten die Eltern Zeit, die Meldebögen für die Registrierung im Landkreis auszufüllen und sich mit den wichtigsten Informationen zu versorgen.

Die Flüchtlinge wurden am Nachmittag mit Kleinbussen auf private Unterkünfte im ganzen Landkreis verteilt. "Das war der erste Aufschlag, es werden bestimmt noch mehr kommen", sagte Landrat Klaus Peter Söllner, der die Bevölkerung darum bat, sich weiter in der Flüchtlingshilfe zu engagieren und möglichen Wohnraum für Geflüchtete beim Landratsamt zu melden.