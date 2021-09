Tierheim Kronach bot im vergangenen Jahr Hilfe für viele Katzen

Dringender Spendenaufruf an Tierfreund*innen: Katzenfutter wird knapp

Die Katzengehege des Tierheims Kronach sind seit Jahresanfang dauerhaft ausgelastet, teilt das Tierheim mit. Angefangen mit den 24 heimatlosen Bauernhofkatzen, die sie Anfang des Jahres aufgenommen haben, über diverse andere Notfälle bis hin zu den allgegenwärtigen Babykatzen im Sommer seien die Katzengehege wie auch die Quarantäne demnach fast pausenlos voll belegt.

Tierheim Kronach bittet um Futter, Katzenstreu und Geldspenden

Dazu käme noch die hohe Anzahl an kranken Katzen, die wieder aufgepäppelt werden mussten und müssen. Vor allem Schnupfen, aber auch verschiedene Darmparasiten machen den Samtpfötchen zu schaffen, erklärt das Tierheim. Alles Krankheiten, die recht langwierig sind und eine längere Unterbringung und Versorgung im Tierheim erforderten.

Bei einer so hohen Auslastung sei es wenig verwunderlich, dass die Vorräte des Tierheims "schneller dahinschmelzen als Eis in der Sonne". Deshalb bittet das Tierheim um Hilfe. Benötigt werden Futterspenden in Form von Trockenfutter und Nassfutter in Dosen, Beutelchen und Schälchen. Die Marke sei dabei egal. "Am liebsten mögen sie Dosenfutter mit viel Soße, wie wir immer wieder feststellen." Nicht nur das Futter wird knapp, sondern auch die Katzenstreu. Hier bevorzugt das Tierheim Kronach zwar Klumpstreu, aber freut sich auch über jede andere Spende.

Wenn jemand gerne helfen möchte, aber nicht extra eine Lieferung Futter oder Streu ins Tierheim hochfahren möchten, seien auch Geldspenden in Form von Überweisungen "mehr als willkommen". Davon könnte nicht nur Futter gekauft, sondern auch die hohen Tierarztrechnungen bezahlt werden. Die Bankverbindung des Tierheims lautet IBAN DE 51771500000240001164. Bei Angabe einer Adresse auf der Überweisung kann dabei Anfang nächsten Jahres auch eine Spendenquittung ausgestellt werden.

