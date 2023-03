Ein auffälliger Hund hat einer 26-Jährigen in Thonberg (Kreis Kronach) in den Arm gebissen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (1. März) gegen 17.00 Uhr.

Die Frau war mit ihrem Mischlingshund in der Alten Schulstraße/zur Hall unterwegs. Dort näherte sich den beiden ein "kniehoher, grauer Hund mit orangem Halsband", berichtet die Polizeiinspektion Kronach.

Hund beißt Frau und verletzt sie - Polizei sucht nach Besitzer

Der Hund war ohne Begleitung unterwegs und geriet mit dem Mischlingshund der Frau aneinander. Die 26-Jährige versuchte, die beiden Vierbeiner voneinander zu trennen - dabei biss ihr der unbekannte Hund in den Unterarm, die Frau brach sich zudem den linken Daumen.

Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Hundes mit dem orangefarbenen Halsband. Sachdienliche Hinweise und Zeugenaussagen nimmt die Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen.

