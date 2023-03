Am Freitag (17. März 2023) kurz nach 19 Uhr befuhr ein 65-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen die Staatsstraße in Theisenort vom Sportplatz kommend in Richtung B173, berichtet die Polizeiinspektion Kronach. In der dortigen Linkskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem 66-jährigen Autofahrer zusammen, welcher auf der Straße mit seinem Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und den Unfall, trotz seines Versuchs auszuweichen, nicht mehr verhindern konnte.

Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurden, ersten Erkenntnissen nach, die beiden Fahrer nicht beziehungsweise nur leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 60.000 Euro. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war die Staatsstraße für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt.

Vorschaubild: © Mariia Mutova/#285561/colourbox.de (Symbolbild)