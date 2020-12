Was am Dienstag passiert ist, hat selbst den langjhrigen Apotheker Clemens Richter berrollt. "Ich habe wirklich gedacht, der Vorrat reicht fr zwei bis drei Tage", stellt er fest. Doch die vom Bundesgesundheitsministerium initiierte Ausgabe kostenloser FFP2-Masken gegen die Corona-Pandemie an ltere und Risikogruppen stie auf ein gewaltiges Echo. Schon am Nachmittag des ersten Tages war der Bestand aufgebraucht. 1000 Stck!