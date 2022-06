Steinwiesen: " Fritzla " als " 5-Sterne-Dorfladen " ausgezeichnet

Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des "Fritzla" in diesem Jahr erhielt der traditionsreiche Dorfladen im oberfränkischen Steinweisen (Landkreis Kronach) zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung "5-Sterne-Dorfladen". Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger überreichte den Inhabern zu diesem Anlass am vergangenen Montag (21. Juni 2022) ein entsprechendes Zertifikat. Für viele der rund 3400 Einwohner der Gemeinde ist das privat geführte Geschäft mehr als nur ein Laden.

"Fritzla" in Steinwiesen mehr als nur ein Laden: Geschäft spielt für soziale Kontakte zentrale Rolle

"Seit gut 100 Jahren ist es unser Geschäft, Leute nicht nur mit Produkten des alltäglichen Gebrauchs zu versorgen, sondern auch mit sozialen Kontakten", berichtet Inhaber Wieland Beierkuhnlein gegenüber inFranken.de. Sein Laden diene als "kleiner Treffpunkt im Ort" und spiele demnach eine zentrale Rolle im alltäglichen Leben der kleinen Gemeinde. Zwischen 110 und 170 Kundinnen und Kunden kämen demzufolge jeden Tag in seinen Laden.

Während er die "jungen und mobilen Leute" an größere Supermärkte im Umkreis verloren habe, sei der "Fritzl" vor allem für ältere Menschen und solche, die nicht mehr so mobil sind, von großer Bedeutung, erklärt Beierkuhnlein. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie biete er für diese Leute außerdem auch einen Lieferservice an, den er auch in Zukunft beibehalten möchte.

Würde ihn das gleiche Schicksal ereilen wie viele der anderen Dorfläden, hätten die Leute, die gewissermaßen auf den Service angewiesen sind "ein ernsthaftes Problem". Das allein zeige bereits, wie wichtig Dorfläden wie das "Fritzl" in ländlichen Regionen sind und wie problematisch deren Aussterben für die Nahversorgung der Bürgerinnen und Bürger ist.

Regionale Back- und Wurstwaren, "Bierspezialitäten" und mehr

Um sich von den großen Supermarktketten im Umkreis abzuheben, setzt Beierkuhnlein in seinem Laden vor allem auf regionale Produkte, die es "bei den Großen" gar nicht ins Regal schaffen. So bietet er im "Fritzl" unter anderem frische Back- und Wurstwaren aus der Region, Pralinen der Confiserie Bauer aus Lauenstein und "Bierspezialitäten vom Malzschmied" aus Wallenfels an.

Außerdem beliefert er jede Woche 48 Schulen und Kindergärten im Umkreis mit Grundversorgungspaketen aus Milch und Obst. "Das macht sonst auch keiner", sagt er im Gespräch mit inFranken.de.

Und genau deshalb habe ihm dieses Alleinstellungsmerkmal beim Projekt "5-Sterne-Dorfladen" einen Stern für die Kategorie "Marketing" eingebracht.

"5-Sterne-Bewertung": Dorfladen "Fritzla" im Landkreis Kronach mit Bestnote

Mit dem Projekt "5-Sterne-Dorfladen" definiert die Vereinigung der Bürger- und Dorfläden in Deutschland "einen eigenen Qualitätsstandard", wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. Die Bewertung erfolge anhand der fünf Bewertungskriterien Wirtschaftlichkeit, Sortimentsvielfalt, Teambildung und Motivation, Marketing und Netzwerkarbeit.

Für jedes der Kriterien könne demnach ein Stern erreicht werden. Ziel des ganzen sei es, das Kundenvertrauen zu stärken und die Dorfläden dazu zu bewegen, "über den Tellerrand des eigenen Arbeitens hinauszuschauen". Mit den Bewertungskriterien hätten die Dorfläden den Anspruch an sich selbst laut Verband "sehr hoch gesetzt".

Womöglich aus diesem Grund ist der "Fritzla" in Steinwiesen auch einer von lediglich zehn Dorfläden in Bayern, die die Bestnote von fünf Sternen erreichen konnten - in Oberfranken ist das Traditionsladen sogar der einzige.

