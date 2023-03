Im Zeitraum vom 28.02.2023 bis zum 02.03.2023 ritze ein augenscheinlich schwer Verliebter den Namen seiner Angebeteten in acht Silageballen, die auf einer Wiese hinter dem Schullandheim in Steinbach am Wald (Kreis Kronach) gelagert waren. Der Name „A N T O N I A“ und ein großes Herz sind dabei von weitem zu sehen, wie die Polizeiinspektion Ludwigsstadt berichtet.

"Die sicherlich von Herzen kommende Geste dürfte der betreffenden Antonia hoffentlich ein warmes Gefühl um das Ihrige zaubern, dem Bauern beschert sie jedoch acht verdorbene Siloballen im Wert von 500, Euro", schreibt die Polizei in ihrer Pressemeldung.

Die Polizeiinspektion Ludwigsstadt ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung und bittet das junge Liebespaar - oder Zeugen, die Angaben zur Sache machen können - sich telefonisch unter 09263/975020, persönlich auf der Wache der Polizeiinspektion Ludwigsstadt oder auf einer anderen Polizeiinspektion zu melden.

Vorschaubild: © Bianca De Marchi/AAP/dpa