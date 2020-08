"Run of Hope": Endspurt für Anmeldung

Die Vorstandschaft und das ganze Vorbereitungsteam des diesjährigen "Run of Hope", der Benefizveranstaltung des Vereins "Gemeinsam gegen Krebs", können durchschnaufen. Jetzt geht es in die Endphase, denn Anmeldeschluss für den coronabedingt virtuell stattfindenden Lauf ist am Mittwoch, 2. September, bis 18 Uhr.

Das Motto heißt "Für ein gemeinsames Miteinander" und wurde schon lange vor der Pandemie beschlossen. Obwohl nun unter Corona-Bedingungen ein ganz besonderer Lauf aus dem 18. "Run of Hope" wurde, gilt das Motto wohl stärker als je gedacht. Die Teilnahme am "Virtuellen Lauf" kann individuell vom 6. September, 9 Uhr, bis 20. September, 18 Uhr, erfolgen.

Es hat sehr viel Mühe und Arbeit abverlangt, bis ein vernünftiges und durchführbares Konzept entstanden ist, das allen Regeln und Vorschriften in Zeiten der Corona-Pandemie entspricht. Jetzt zeichnet sich ein Erfolg bei den Anmeldungen ab. Hunderte von Sportbegeisterten, aber auch Anhänger der Benefizveranstaltung haben sich schon angemeldet.

Wie schon berichtet, kann der "Run of Hope" wie in den 17 Jahren davor (wo der Lauf der Hoffnung auf dem LGS- Gelände stattfand) in allen Disziplinen, wie Nordic Walking (vier Kilometer), Schüler- und Bambini- Lauf, Hobbylauf über vier Kilometer, Viertel- und Halbmarathon stattfinden. Der Unterschied: Es gibt wegen Corona diesmal keine Großveranstaltung, sondern jeder läuft im genannten Zeitraum für sich selbst. Am Ende des Laufes möchte bitte jeder Läufer zwei Fotos von sich machen, wobei gut erkennbar die Startnummer (die gleichzeitig als Los für einen Gewinn aus einer attraktiven Tombola gilt) und die gemessene Laufzeit gut erkennbar sein müssen.

Mit der Online-Anmeldung, die bis spätestens Mittwoch, 2. September, 18 Uhr, eingegangen sein muss, erhält jeder Teilnehmer kostenlos den Newsletter zum 18. Run of Hope. Erfreulicherweise kann dieser ausnahmsweise am Samstag, 12. September, auch auf dem LGS-Gelände auf den gewohnten Strecken absolviert werden. Es gelten dafür aber die Corona-Vorschriften. Wie das Landratsamt- und Gesundheitsamt mitteilen, können Gruppen bis zu zehn Personen in Abständen von 1,50 Meter pro Teilnehmer zusammen laufen. Die Strecken sind markiert. Allerdings wird es keinen gemeinsamen Start geben, sondern jede Gruppe, egal ob Verein, Sportgruppe oder Mitarbeiter von Firmen läuft zu der für ihn (Einzelsportler) oder der Gruppe angenehmen Zeit zwischen 9 und 18 Uhr. Auch für sie gilt die Anmeldefrist bis Mittwoch, 2. September, um 18 Uhr.

Jeder erhält sein T-Shirt und die Startnummer, die wiederum Los für die Tombola ist. Kinder bis 14 Jahre zahlen keine Startgebühr. Die Startgebühr gilt als Spende an den Verein "Gemeinsam gegen Krebs". Es ist darüber hinaus ein Spendenkonto eingerichtet: Sparkasse Kulmbach-Kronach IBAN: DE70 7715 0000 0100 1544 67, BIC: BYLADEM1KUB. Alle weiteren Informationen unter www.ggkev.de/runofhope.